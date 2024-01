Inter | Frattesi | «Non domineremo come ha fatto il Napoli»

... ma che ciò non può essere vero, perché la Juve ha speso 200 milioni sul mercato mentre l'si ... tanti quanti quelli spesi per Bisseck, Carlos Augusto per 13,per 25 + Mulattieri (...In particolare, una trattativa in fase di decollo sarebbe quella per il giovane centravanti neroverde, coinvolto in estate nell'affare che ha condottoa vestire la maglia dell'. Le ...Intervistato dalla rivista Undici, Davide Frattesi parla dei suoi primi mesi all'Inter e l'impatto con tutto l'ambiente nerazzurro: " Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal ..."Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo. Il gruppo è straordinario, i tifosi spettacolari. E i risultati ...