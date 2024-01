Inter | è fatta per Buchanan | ecco quando sarà a Milano

(Di martedì 2 gennaio 2024)e Bruges hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore in nerazzurro e adesso il club di viale della Liberazione...

L' Inter ha fatto la propria mossa per Piotr Zielinski e ora non gli resta che attendere la decisione finale del giocatore. Per il centrocampista... (calciomercato)

Con Dumfries acciaccato, tornato in extremis per la gara contro il Genoa nella quale è entrato dalla panchina, e Cuadrado che dovrà stare fuori per ... (calcioweb.eu)

primo colpo dell' Inter nel mercato di gennaio praticamente chiuso: Tajon Buchanan sta per arrivare alla corte di Simone Inzaghi. L'operazione per ... (liberoquotidiano)

Inter e Bruges hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore in nerazzurro e adesso il club di viale della Liberazione... (calciomercato)

Lo stesso si può dire per la multa di 5 milaal Genoa per il lancio di fumogeni in campo che ha costretto l'arbitro a sospendere per sette minuti la partita con l'Ausilio e Baccin hanno definito l'operazione già negli ultimi giorni del 2023 e hanno ultimato questa mattina gli ultimi dettagli: l''verserà circa 8 milioni di euro nelle casse del Bruges, ...L'attaccante francese Olivier Giroud è stato eletto come atleta dell'anno da Le Dauphiné libéré nella sua Savoia. Il centravanti rossonero e ...Probabili formazioni Bologna-Genoa - Gli undici possibili titolari scelti da Motta e Gilardino per la 16^ giornata di Serie A ...