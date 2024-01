Inter | avanti tutta per Zielinski | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Piotrè l’oggetto del desiderio del mercato dell’per la prossima estate: il polacco è in scadenza e potrebbe non rinnovare con il Napoli Ancor più strategici per i nerazzurri i discorsi legati al futuro di Piotr, altro svincolato di lusso nel 2024. I discorsi con il Napoli, come annunciato pure dal presidente De Laurentiis, sono congelati tanto che l’è pronta a concretizzare gli abboccamenti con una proposta triennale al polacco da 4,5 milioni a stagione. Obiettivo è regalare a Inzaghi l’ultimo tassello di un centrocampo da urlo, affiancando a Mkhitaryan un altro titolare: il progetto iniziale puntava a ingaggiare un talento di prospettiva, ovvero Samardzic, ma dopo un incredibile voltafaccia, si ripiegò su Klaassen per completare l’organico. Lo scrive Tuttosport.