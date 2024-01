Inter | ancora assenti Dimarco e Lautaro Martinez | out anche Calhanoglu

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ha ripreso a marciare verso la partitana contro l’Hellas Verona con tre assenze pesanti alla Pinetina per Simone Inzaghi. Ai lungo degenti, si è aggiuntal’assenza di Hakanche non ha preso parte alla seduta mattutina prevista. Per quanto riguarda l’esterno italiano e la punta argentina, entrambi cercheranno di recuperare entro giovedì. Se così sarà la loro convocazione in vista del match di San Siro contro l’Hellas è un’ipotesi molto concreta.non ha preso parte all’allenanamento in quanto febbricitante: la sua presenza, comunque, non appare in dubbio per la prossima gara. SportFace.