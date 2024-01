Insulti al Papa durante la messa di Capodanno | la decisione senza precedenti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Don Ramon Guidetti, sacerdote livornese, 48 anni, parroco a San Ranieri a Guasticce dal 2017,la celebrazione delladel 31 dicembre scorso, ha pubblicamente dichiarato di essere in contrasto conFrancesco e con la Chiesa. Affermazioni a cui poi è seguito l'abbandono della parrocchia a lui affidata. Il vescovo di Livorno, monsignore Simone Giusti, che lo aveva incontrato prima di Natale per capire questo suo dissenso, ha dovuto procedere alla scomunica ufficiale del sacerdote. Sul quotidiano on line della Diocesi livornese «La settimana» è stato pubblicato l'atto di scomunica firmato dal cancelliere della Diocesi, don Matteo Giavazzi. «Cari confratelli, cari fedeli, si comunica che Don Ramon Guidetti, Presbitero della Diocesi di Livorno e Parroco della Parrocchia di San Ranieri in Guasticce, in data 31 ...

A L'Anno che Verrà, il grande show di fine anno di Rai 1, in onda come da tradizione in diretta la sera del 31 dicembre dalle 21, con la conduzione ... (liberoquotidiano)

Glia Romina e Yari Mentre Al Bano si esibiva a Genova per lo show analogo mandato in onda su Canale 5, Romina Power cantava sul palco allestito a piazza Pitagora, a Crotone, accompagnata con ...A L'Anno che Verrà , il grande show di fine anno di Rai 1, in onda come da tradizione in diretta la sera del 31 dicembre dalle 21, con la conduzione di Amadeus, si sono esibiti Annalisa, Paola&Chiara, ...Cosa potrebbe succedere agli Stati Uniti secondo l’autore di “Padre ricco padre povero”. Sta arrivando la fine di un impero In un video su YouTube, Robert Kiyosaki ha esposto il suo punto di vista in ...VIGONOVO (VENEZIA) - Gino Cecchettin si affida all’agenzia di comunicazione che tratta scrittori e autori di fiction. Si tratta della Andrew Nurberg di Londra, la sua ...