Innovazione e sostenibilità Ivan Bassato racconta la strategia di Adr per il 2024

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’, l’uso delle nuove tecnologie e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro la fine del decennio, sono questi i punti centrali delladi sviluppo di Aeroporti di Roma che, Chief Aviation Officer di AdR, hato ad Airpress. “L’obiettivo di AdR” – ha ribadito– “è quello di continuare a portare start up e soluzioni innovative presso lo scalo di Fiumicino per garantire servizi sempre più sicuri, efficienti e di qualità”. L’aeroporto di Fiumicino si prepara, inoltre, a ospitare quello che sarà uno dei primi vertiporti in Europa, una stazione di taxi volanti, totalmente elettrici, che collegheranno lo scalo con il centro di Roma. Assieme alla sfida dell’, c’è anche quella dell’energia. Il ...