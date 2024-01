Iniziano i Saldi | Confcommercio stima un giro d' affari da 4 | 8 miliardi di euro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma - Con l'avvicinarsi del nuovo anno, prendono il via i tanto attesiinvernali, segnando l'inizio di un periodo di intensa attività per il mondo del commercio. Secondo le stime dell'Ufficio Studi, saranno ben 15,8 milioni le famiglie italiane coinvolte in questa frenesia dello shopping scontato, con una spesa prevista di circa 137per persona. Ild'complessivo ammonta a un impressionante totale di 4,8di. Il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-, Giulio Felloni, commenta l'entusiasmante prospettiva, sottolineando la resilienza della propensione al consumo degli italiani nonostante le sfide dell'anno precedente. Felloni attribuisce un ruolo chiave al settore della moda nel ...

