Inizia la caccia senza quartiere ai leader di Hamas Attacco israeliano in Libano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un’esplosione ha scosso i quartieri meridionali della capitale libanese Beirut attorno alle 17:45 locali. Non sono state ufficializzate le cause, ma mentre i video hanno mostrato un forte impatto su automobili ed edifici residenziali, fonti palestinesi hanno confermato la morte deldi, Saleh Arouri, insieme ad altri due comandanti delle Brigate al Qassem (o quattro, il numero non è confermato al momento della stesura di questo articolo). Il Washington Post ha citato per primo un portavoce di Hezbollah che ha subito affermato che quella colpita era una sede del gruppo palestinese responsabile del massacro del 7 ottobre in Israele. L’area ospita anche il quartier generale di Hezbollah. L’esplosione è avvenuta in concomitanza con un’escalation di tensione al confine tra Israele e il gruppo militante libanese. Quest’azione si inquadra nella ...