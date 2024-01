Infortunio Meret | lesione muscolare di secondo grado Una ‘mazzata’ per il Napoli?

(Di martedì 2 gennaio 2024) Piove sul bagnato in casaper l’di Alex, tempi di recupero incerti, Supercoppa a rischio. NOTIZIE CALCIO. Il portiere del, Alex, è stato costretto a fermarsi dopo l’accusato durante l’ultima gara del 2023 contro il Monza, e le notizie non sono incoraggianti per il club azzurro. Gli esami strumentali svolti oggi presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato unadial muscolo semimembranoso sinistro, gettando ombre sul suo futuro immediato in campo. Il comunicato ufficiale rilasciato daldopo l’allenamento di oggi ha dichiarato: “Alexsi è ...

Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, con l'esito degli esami di Alex. Il portiere era uscito per un problema muscolare nell'ultima partita di Serie A contro il ...Le condizioni fisiche di Alex, portiere del Napoli, dopo l'ultimo. Tutti i dettagli in merito Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, con l'esito degli esami di Alex. ...Calcio ora per ora Tegola per il Napoli che dovrà far fronte all'infortunio di Alex Meret. Il portiere azzurro si è infatti sottoposto a esami strumentali, al Pineta Hospital, che hanno… Leggi ...Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19 ...