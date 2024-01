Infortuni Bologna | novità sulle condizioni di Ndoye e Karlsson

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) La situazione in otticaper quanto concerne il: su tutti ledegli attaccanti rossobluOggi a Casteldebole ilsi è allenato, e soprattutto analizzando glidegli attaccanti rossoblu. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del, entrambi hanno svolto una seduta differenziata per Jesper. Recupero possibile per la sfida contro la Fiorentina, mentre contro il Genoa entrambi saranno out.