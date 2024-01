Information disorder | propaganda e diritto di critica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ciao, benvenuti nel 2024! Oggi non parleremo di una specifica notizia, ma vorrei dedicare questo primo articolo del 2024 al problema dell’. Proprio in chiusura del 2023, una testata giornalistica ha pubblicato un articolo senza vere fonti, prontamente condiviso da altri giornalisti, a quanto pare molti di loro convinti della sua veridicità solo sulla base della reputazione del primo che lo ha diffuso in italiano. Un chiaro esempio di, di come si diffonde e del perché è un problema grave e di non facile risoluzione, ideale da discutere come primo “caso” dell’anno. Ma partiamo dall’inizio Il 29 dicembre sono stato taggato su Twitter in un post che riportava la notizia di una presunta villa di lusso in Egitto, legata alla famiglia di Zelensky, e l’assassinio di un giornalista ...

