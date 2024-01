“Influenza? Ma se è in Egitto” Elodie | giallo sul concerto annullato | cosa è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 gennaio 2024) Personaggi TV. Dopo un tour mozzafiato al Forum di Assago e l’esibizione a Palermo per festeggiare la fine dell’anno 2023,è stata costretta a cancellare alin programma l’1 gennaio, in piazza dei Martiri a Teramo. Poche ore prima dell’esibizione l’artista ha comunicato tramite i suoi social di dover annullare per problemi di salute. Eppure nelle ultime ore pare non sia questo il vero motivo:avrebbeilper partire per una vacanza in. Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la proposta tanto attesa è arrivata a Capodanno Leggi anche: Stefano De Martino, non solo Alessia Marcuzzi: con chi avrebbe tradito Belen“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare ...