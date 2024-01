Incidente stradale a Napoli | grave l?attore dei video di Liberato

Il 53enne lavorava per una cooperativa piacentina, in una casa di accoglienza per minori che si trova vicino al luogo dell'. GalleryAntonello Mochi, 27 anni, è stata la prima vittima di unin via Leone XIII. Al volante della sua Smart ha sbandato prima contro una Fiat Cinquecento, e quindi contro un albero ...Alghero Due automobili sono rimaste coinvolte, questa mattina poco dopo le 8, in un incidente all’ingresso della città sulla SS127 bis che per fortuna non ha provocato nessun ferito grave. Sul posto s ...Domani, 3 Gennaio alle ore 12:00 presso l’Istituto a Custodia attenuata per detenute madri di Lauro (Avellino), il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ...