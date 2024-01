Incidente mortale a Roma | addio allo chef Antonello Mochi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si chiamavail 27enne deceduto la notte di Capodanno a. E’ lui la prima vittima di quest’anno: lo schiantocon la sua auto contro un albero. Gli auguri sui social appena scoccata la mezzanotte, poi, qualche ora dopo, la tragedia. Dramma nella Capitale tra il 31 dicembre e il 1 gennaio con un ragazzo di 27 anni deceduto a seguito di un terribileavvenuto in Via Leone XIII. Erano le 4.30 circa quando si è verificato lo schianto: un impatto tremendo che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. su Il Corriere della Città.