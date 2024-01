Incidente di Capodanno | l’appello del sindaco di Apollosa | “Serve sangue per il nostro concittadino”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna corsa contro il tempo e un appello a dare una mano in un momento complicato. L‘diha portato con sè un bilancio importante: ben otto feriti trasportati in diversi ospedali della Regione. Tra queste persone ci sono due cittadini die uno, in particolare, ha bisogno di. Per questo è arrivato anchedeldel piccolo comune sannita, Danilo Parente. “Rivolgo un appello a tutti coloro che possono donare. A seguito dell’avvenuto la scorsa notte e che ha visto coinvolti due nostri concittadini,effettuare con un’urgenza una trasfusione. Basta recarsi all’ospedale civile di Benevento “S. Pio” ed effettuarla in favore di Giulio ...

