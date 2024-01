Incidente a Pordenone | ambulanza contro tir sulla Cimpello Sequals | 3 morti e 4 feriti

Maxi incidente lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, in provincia di Pordenone , all'altezza di Zoppola, a seguito di un sinistro avvenuto ... (tg24.sky)

Terribilelungo la strada regionale 177 Cimpello - Sequals, in provincia di. Nell', secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti un camion e un'ambulanza. Le prime notizie Il bilancio sarebbe tragico: sette persone coinvolte, tre delle quali ......della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell' automedica proveniente da,... NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO TEMI:cimpello sequalsfriuli notizie friuli notizie ...PORDENONE - Oggi, martedì 2 gennaio, un terribile incidente stradale ha sconvolto Zoppola, in provincia di Pordenone, sulla Cimpello Sequals. Secondo le prime informazioni, sette persone sono coinvolt ...Il mezzo pesante, dopo l’urto, è finito nella complanare sottostante: lo scontro lungo la Cimpello-Sequals. A perdere la vita paziente e infermiere ...