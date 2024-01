Incendio autorimessa a mezzo cammino | ecco le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 Cinque squadre deidelsono intervenuti in zona, per l'di un'interrata. Evacuato un intero edificio adiacente, sono in atto le complessediper via delle alte temperature presenti nelle zone in fiamme. Coinvolti dall'esplosione di una bombola di GPL duedel. Sul posto inviata una Unità di Comando Locale per la gestione dell'intervento. CourtesydelFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

