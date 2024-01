Inaugurato il Fido Park di Telese Terme

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata inaugurata e ufficialmente aperta l’area attrezzata per cani realizzata dal Comune dialle porte della città. E’ l’unica struttura del genere in provincia di Benevento, la seconda nel Sannio dopo quella del capoluogo. “Abbiamo risanato un’area abbandonata ricavandone un’area attrezzata per cani – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Ringrazio la ditta Lavorgna per i lavori di sistemazione e il Centro Cinofilo del Taburno che lo ha preso in gestione e lo manutiene. Naturalmente siamo felici ed orgogliosi di aver terminato anche questa ennesima opera che avevamo messo in cantiere e che ci eravamo proposti di fare entro il 2023”. “È stata veramente una bella giornata, con tante famiglie con bambini accompagnati dai loro cagnolini”, afferma l’assessore Marilia Alfano, principale sostenitrice del progetto. “L’inaugurazione del ...