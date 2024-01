In fiamme volo di linea con 400 passeggeri | il video del pauroso incidente all’aeroporto di Tokyo

(Di martedì 2 gennaio 2024) IlJL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si è scontrato con un aereo della guardia costiera sulla pista dell’aeroporto di Haneda a. Lo precisa l’agenzia di stampa Kyodo indicando nello scontro la causa dell’incendio. A bordo dell’aereoc’erano 367 persone. IlJAL 516 era partito ddi New Chitose sull’isola di Hokkaido. L’aeroporto Haneda diè uno dei più trafficati dell’Asia Sono state evacuate tutte le circa 400 persone a bordo dell’aereo di Japan Airlines (Jal) che ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto Haneda di, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News, che parla di 400 persone frae membri dell’equipaggio. Anche l’emittente Nhk riferisce che tutte ...

