Immunità parlamentare | come una garanzia democratica è diventata impunità della casta

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'origine è seria. Poi, però, nel corso degli anni unaun privilegio. L', infatti, è un principio fondamentale in molte democrazie che mira a proteggere i ...

Il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo si è avvalso dell’immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, per ... (notizie)

Ha fatto ricorso all’immunità parlamentare il deputato di FdI Emanuele Pozzolo , che si è rifiutato di sottoporsi al test dello stub e non ha voluto ... (open.online)

L'origine è seria. Poi, però, nel corso degli anni una garanzia è diventata un privilegio. L', infatti, è un principio fondamentale in molte democrazie che mira a proteggere i membri del parlamento dall'arresto o dalla persecuzione legale per le loro opinioni politiche o ...Il deputato Emanuele Pozzolo ha fatto ricorso all'rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo. Dalla mini pistola del deputato di Fdi sarebbe partito ...