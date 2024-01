Il viaggio dell’Eroina Disney

Leggi su screenworld

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lo studio del monomito applicato alla struttura narrativa dei film è una pratica consolidata da decenni, principalmente rivolta a personaggi maschili. Il primo testo sacro a riguardo è L’eroe dai mille volti (1949) di Joseph Campbell, studioso di mitologia comparata che, influenzato dal lavoro di Jung, sostiene che si possono rintracciare degli archetipi e delle fasi univoche in ogni mito. Cristopher Vogler – suo allievo, sceneggiatore per lae la Fox e studioso di drammaturgia per il cinema – adatta lo studio del maestro alla narrazione cinematografica ne Ildell’eroe (1992) dove espone, nella prefazione alla seconda edizione, anche il problema delal femminile, spiegando che nonostante il percorso sia per entrambi i generi univoco “è evidente che essere donna impone cicli, ritmi e bisogni distinti”. Egli ...