Il Toro torna al lavoro | Sanabria e Vlasic recuperati

La quarta giornata di Champions League e i suoi verdetti dominano le Prime pagine dei quotidiani italiani e non in edicola oggi 9 novembre 2023.... (calciomercato)

L’ex capitano del Napoli è torna to dal Canada ed è in città, si susseguono già le voci di mercato: sarebbe possibile rivedere Insigne in ... (spazionapoli)

Lorenzo Insigne torna ad essere sotto ai riflettori in vista del mercato di gennaio: l’ex capitano del Napoli vuole giocare in Europa. Si avvicina ... (spazionapoli)

Recupera Bonaventura e Martinez Quarta, la Fiorentina , per la sfida contro il Torino. Una sfida che Italiano vuol chiudere con un'altra vittoria per ... ()

Il Torino ha ripreso i lavori, Ivan Juric ha diretto il primo allenamento del 2024. Al Filadelfia i cancelli si sono aperti in mattinata, con la squadra che si è ritrovata dopo le mini - vacanze ...Gabbia. L'apertura di Tuttosport: "Gioca Giuntoli". Corsa scudetto nel vivo: le mosse Juve sul mercato. L'Inter spende: in arrivo Buchanan.: perché piace Palladino. Milan di scorta, ...Esattamente sei anni fa, il 4 gennaio 2018, Walter Mazzarri rimise piede nel calcio italiano, dopo l'esperienza al Watford. Lo chiamò Urbano Cairo, presidente del Torino, che aveva ...Capitano, leader, trascinatore: Lautaro Martinez è il faro dell' Inter di Simone Inzaghi. 17 reti stagionali ed un ruolo da assoluto protagonista in questa stagione. Le prestazioni del Toro non sono p ...