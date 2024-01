Il ragazzo e l' airone di Hayao Miyazaki debutta con oltre 800 000 Euro di incasso e più di 100 000 spettatori

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 gennaio 2024) A un giorno dall'uscita nelle sale italiane, il nuovo film di, ile l', supera gli 800.000 milioni di. Il debutto della nuova fatica di, Ile l', conferma la passione del pubblico italiano per il maestro dell'animazione giapponese. Il nuovo capolavoro animato targato Studio Ghibli, distribuito in Italia da Lucky Red, hato ieri nei cinema italiani con 837.278die 107.836. Un successo annunciato già dagli15.000 biglietti acquistati in prevendita che gli assicura il secondo posto in termini di box office e di media copia (2.399) alle spalle della ...