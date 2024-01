Il ragazzo e l’Airone 2023 | il ritorno del Maestro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Recensione, trama e cast di Ile l'Airone (). Il film pare non sarà l'ultima opera di Miyazaki eppure ha un certo fascino da "opera testamentaria". Source

Il ragazzo e l’airone del visionario regista premio Oscar® Hayao Miyazaki , presentato in anteprima nel programma di Alice nella Città e della Festa ... (aleph-tales)

Il ragazzo e l’airone , il nuovo film d’animazione di Hayao Miyazaki, finisce in maniera del tutto allegorica ed inaspettata. Infuriato per l’uso dei ... (cultweb)

Dopo dieci anni di silenzio, Hayao Miyazaki è tornato a far sentire la sua voce attraverso un nuovo lungometraggio animato in cui inserisce tutti ... (cinemaserietv)

'Il' del regista premio Oscar Hayao Miyazaki, nuovo capolavoro animato targato Studio Ghibli, distribuito in Italia da Lucky Red, ha debuttato ieri nei cinema italiani con 837.278 Euro ...In seguito alla diffusione del documentario 2399 days with Hayao Miyazaki & Studio Ghibli , incentrato sulla realizzazione dell'ultimo film di Hayao Miyazaki, Il, si è diffusa la notizia che il prossimo progetto del regista sarà il sequel di Nausicaa della valle del vento . Il nuovo documentario trasmesso da NHK si conclude con una domanda ...