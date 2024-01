Il principe Harry sta già lavorando al suo secondo libro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilstarebbe già “su un altro” per dare seguito alla sua autobiografia Spare. Circa un anno fa, agli inizi del 2023, il duca di Sussex ha esordito come scrittore con la pubblicazione del suo primo. Una mossa che ha aumentato ancor di più il divario nel suo rapporto con la Famiglia Reale. Adesso, come ha affermato un commentatore reale, la storia potrebbe ripetersi. Il Duca di Sussex ha firmato un accordo multimilionario con la casa editrice Penguin nel 2022 per una cifra non rivelata. Tuttavia, si ritiene che abbia ricevuto un anticipo di 17 milioni di sterline per il primo. Dopo la pubblicazione del suodi memorie, ilaffermò di aver tagliato 400 pagine dal manoscritto ...

Dominic West , che in The Crown interpreta il principe Charles (ora Re) non parla più con il principe Harry , nonostante i due abbiano condiviso un ... (cinemaserietv)

Mary Magdalene - era stato ilFilippo . Che l'aveva inserita nella sua "lista nera" nell'... Il che, specie a fronte dei veleni pubblici sparsi di continuo dae Meghan Markle (da ultimo ...Sarà per questo che uno come ilha deciso di affidare il suo personalissimo (e a tratti piccantissimo) racconto al premio Pulitzer J. R. Moehringer , che ne ha tratto il best seller ...Un’esplosione di fuochi d’artificio ha fatto appena in tempo a illuminare il Tamigi per salutare l’inizio del 2024 che già si scaldano gli animi per quello che ...Il Principe Harry e Dominic West, attore che interpreta Re Carlo in The Crown, hanno litigato tanto da compromettere la loro amicizia: ecco le motivazioni ...