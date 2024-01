Il primo colpo di mercato è UFFICIALE | ha firmato con i nerazzurri

Leggi su rompipallone

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il club nerazzurro ufficializza ildi: ha giàil contratto e può esordire subito Ilinvernale di Serie A è pronto ad entrare nel vivo. Sono già diversi i club della massima serie italiana che si stanno muovendo in modo costante e dettagliato per rinforzare le rispettive rose. Tra queste, c’è anche l’Atalanta guidata da mister Gian Piero Gasperini. La società bergamasca ha iniziato con il botto questa sessione invernale di calcio, mettendo a referto il. Per mantenere vive le speranze di una lotta per la zona europea, la proprietà della Dea si sta tenendo attiva sulal fine di soddisfare le esigenze tencico tattiche di mister Gian Piero Gasperini. La società nerazzurra, ...