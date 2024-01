Il Pd sardo si spacca sulla candidata grillina | un grido di dolore rivolto a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Come ho già detto in altre occasioni, le elezioni regionali in Sardegna segnano e anticipano gli scenari politici nazionali. Bisogna solo avere il coraggio di comprenderli e ascoltarli. Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, una buona parte del gruppo dirigente del Pdha annunciato le proprie dimissioni dal partito e ha lasciato i propri incarichi all’interno delle varie assemblee locali. Tra questi, oltre all’ex presidente Renato Soru, hanno lasciato il partito l’ex deputata Romina Mura e tantissimi amministratori locali. Un vero e proprio terremoto scatenato dall’accordono fatto tra Schlein e Conte a favore di una candidaturaa Presidente della Regione. Questo accordo personale oltre a non essere stato condiviso dagli iscritti del Pdè stato imposto nonostante la legittima richiesta di ...