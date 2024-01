Il Paradiso delle Signore | spoiler | Vito vicino alla verità | Maria trema

(Di martedì 2 gennaio 2024) AlLamantia potrebbe presto scoprire che trae Matteo c'è qualcosa. Stando aglidella soap opera di Rai 1, infatti, l'ex contabile del grande magazzino milanese noterà un particolare che potrebbe aprirgli finalmente gli occhi sul legame nato tra la sua fidanzata e il fratello di Marcello Ricordiamo che Matteo ha iniziato a lavorare alprendendo proprio il posto di contabile di, il quale era in Australia per curare gli affari relativisua azienda. Durante l'assenza di Lamantia,si è avvicinata a Portelli e tra i due è nata una forte attrazione, al punto che la stilista e Matteo si sono scambiati un bacio appassionato. Poco dopo, però, ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

