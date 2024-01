Il numero due di Hamas è stato ucciso in un raid israeliano a Beirut

(Di martedì 2 gennaio 2024) Era nel mirino delle forze israeliane da prima dell’attacco del 7 ottobre e oggi ildue di, Saleh al-Arouri, èin un attacco di droni dell’Idf vicino alla base che i combattenti hanno costruito a Dahiyeh, un sobborgo a sud-ovest di. La notizia è stata riportata dal canale televisivo degli Hezbollah: Arouri è morto in un’esplosione insieme a diversi altri palestinesi. Poco dopo è arrivata la conferma di. Fondatore dell’ala militare del gruppo terroristico palestinese, Arouri gestiva il comando del gruppo in Cisgiordania. L’area colpita per l’attacco, oggi definito “chirurgico”, contro il vertice del gruppo militare è stata a lungo una roccaforte di Hezbollah, la forza armata libanese sostenuta dall’Iran. È la zona nella quale, dal giorno ...

Gli abitanti di Ramallah , in Cisgiordania , sono scesi in strada per manifestare dopo la diffusione della notizia della morte del vice leader di ... (ilfattoquotidiano)

Nell'attacco compiuto con un drone sono stati colpiti degli uffici dove si trovava ildell'organizzazione, morto insieme all'alto funzionario al Hayya e alle sue guardie del corpo. Le ...Il vicecapo del politburo di Hamas, Saleh Arouri, è stato ucciso in un attacco israeliano in un sobborgo di Beirut. Video diffusi sui social mostrano una macchina in fiamme e un edificio enomemente ...19.20 Raid su Beirut,ucciso numero 2 di Hamas Il vicecapo del politburo di Hamas, Sa- leh Al-Arouri, è stato ucciso in un at- tacco israeliano nel sobborgo di Beirut Al-Arouri, 57 anni, era consi ...Gli abitanti di Ramallah, in Cisgiordania, sono scesi in strada per manifestare dopo la diffusione della notizia della morte del vice leader di Hamas, Saleh al-Arouri, rimasto ucciso nell’attacco isra ...