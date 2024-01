Il Nobel Yunus condannato a 6 mesi di carcere in Bangladesh Enzo Amendola | L’Italia si attivi per la sua incolumità

(Di martedì 2 gennaio 2024) “Bisogna mobilitarsi subito per proteggere il Premioper la Pace Muhammadingiustamente a seidiin”. Lo dichiara l’onorevole(Pd). “Con la sua condanna – prosegue – crescono i timori su un presunto tentativo del regime autocratico di soffocare le voci critiche, tra cui quella autorevole del Professor. Come in queste ore stanno facendo le Nazioni Unite e altri Paesi occidentali, faccio appello affinché anchesiper proteggere l’del Professore per sostenere la necessità di elezioni libere e imparziali nel paese. La situazione attuale suggerisce un preoccupante ...

