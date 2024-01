Il nipote della donna uccisa | “Credevo che l’arma fosse scarica”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa detto di ritenere che la pistolaGaetano Santaiello, l’imprenditore 45enne originario di Afragola, ma residente a Milano, accusato dell’omicidiozia,con un colpo di pistola esploso per errore in un’abitazione di Afragola mentre con la sua famiglia stava festeggiando il Capodanno. È quanto riferito dal comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna, Andrea Coratza, che ha fatto un punto sulle indagini. Santaniello avrebbe acquistato la pistola prima di Capodanno per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma non ha ancora rivelato dove.Santaniello, che ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio colposo, detenzione e porto di arma da fuoco e ricettazione, ha detto ai carabinieri di avere estratto il caricatore e anche snocciolato i ...