Il nero infonde sicurezza e aumenta l' autostima | ottimo colore per la prima manicure dell' anno | allora

Leggi su iodonna

(Di martedì 2 gennaio 2024) La Psycare si è infilata anche nel segmento degli smalti: che i prodotti skincare, con i loro profumi e oli essenziali, potessero avere effetti benefici sull’umore, già si sapeva. Ma, secondo i beauty guru di Tik Tok, anche i colori per unghie non sarebbero da meno. Non è una questione di armocromia, quanto piuttosto, di cromoterapia. Non stupiscono, dunque, hashtag ormai virali un po’ ovunque come #RedNailTheory e #BlackNailTeory. Il primo si riferisce alla capacitào smalto rosso di attrarre eventuali partner. Il secondo, invece, alla capacitàe unghie nere direndo l’. Sarà anche per questo che le Black Nails sono tra le più gettonate di questo inizio d’? ...