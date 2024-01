Il neo presidente argentino nel mirino dei “bacchettoni” per il bacio h0t alla compagna

Matteo Ulrico Hoepli neo presidente dell’omonima casa editrice Matteo Ulrico Hoepli è il nuovo presidente della Hoepli Spa, casa editrice fondata nel 1870 dallo svizzero Ulrico Hoepli e oggi diretta dalla quinta ... (ildenaro)

Argentina - neopresidente Milei avvia maxi deregulation dell’economia Tra le oltre 300 disposizioni e deroghe a norme che regolano il mercato spiccano una deroga alla legge sulla Terra che impedisce la vendita di grandi ... (ilsole24ore)

12 Dicembre 2023 – Il neo presidente argentino stoppa le opere pubbliche i cui lavori non sono ancora iniziati Il governo argentino del presidente Javier Milei non procederà più ad aste per opere pubbliche e cancellerà quelle già aggiudicate, i cui lavori non ... (strumentipolitici)

12 Dicembre 2023 – Il neo presidente argentino stoppa le opere pubbliche i cui lavori non sono ancora iniziati Il governo argentino del presidente Javier Milei non procederà più ad aste per opere pubbliche e cancellerà quelle già aggiudicate, i cui lavori non ... (strumentipolitici)