Il ministro Zangrillo | «Ai dirigenti della pubblica amministrazione più potere su scatti e promozioni»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 gennaio 2024) Per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni è indispensabile «premiare davvero i più meritevoli». Lo ha detto ilPa, Paolo, in un’intervista a Il Messaggero, in merito alla nuova stagione contrattuale che sta per partire. Per farlo «va data una responsabilità ai. Non possiamo liberarlidecisione di valutare e di premiare, anche sotto il profilocrescita, un proprio collaboratore. Non esiste nessuna azienda nel privato che per far crescere un dipendente lo obbliga a fare un concorso», spiega ildel governo Meloni, che ribadisce inoltre come «l’articolo 97Costituzione dice che nellasi entra per concorso. Questo nessuno lo ...