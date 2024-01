Il Milan sfrutta l’uomo in più Radunovic | Cagliari KO in Coppa Italia

(Di martedì 2 gennaio 2024) Finisce 4-1. I rossoneri vincono anche grazie alle papere di. La squadra di Pioli va ai quarti di finale di. UOMO IN PIÙ ? A San Siro, va in scena l’ottavo di finale ditra. In campo tantissime seconde linee sia da una parte che dall’altra. I sardi iniziano con personalità sfiorando subito il gol con Petagna, che stacca di testa su corner, trovando la grande parata di Mirante. Jovic risponde all’ex rossonero: il serbo, imbeccato da Adli, calcia in porta da dentro l’area di rigore, mapara bene. Al 29? si sblocca la partita: Theo Hernandez va dallo stesso Jovic, che controlla in area e col sinistro buca. Il ...

Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan , ha parlato nel pre partita della gara contro il PSG. I dettagli Massimo Ambrosini , ex ... (calcionews24)

Pioli a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 a Newcastle che comunque non garantisce la Champions. Il Milan giocherà l’Europa League. «L’uscita dalla ... (ilnapolista)

... i rossoneri la sbloccano prima dell'ora di gioco, con l'americano, cheal meglio un assist di Ismaël Bennacer, tra i migliori dei rossoneri. Deludono Leao e GiroudEcco i voti:Maignan 6,...Inizia come attaccante,da subito il suo sinistro per gol pesanti, anche nei derby. Arretra ... Nella Supercoppa vinta a Riad contro ilha messo la firma sulla gara, sbloccando il ...Gara in salita per il Cagliari che chiude il primo tempo sotto 2-0 contro il Milan a San Siro, nella sfida degli ottavi di Coppa Italia.L’ex stella del Milan aveva fatto causa per una maglietta rossonera e una statua esposti al Meazza: “Sfruttano la mia immagine”. Ma la Cassazione gli dà torto: "L’obiettivo è far conoscere la gloria d ...