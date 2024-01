Il Milan fa sul serio per Terracciano | al via la trattativa col Verona

Buchanan è praticamente un colpo chiuso in casa Inter. L’esterno canadese, scelto per sostituire Cuadrado, arriverà a Milano domani (mercoledì) dal ... (inter-news)

Lui però al momento non èmercato ma non sarà a disposizione di Mourinho causa Coppa d'Africa. ... Attenzione a Krunic e Radonjic in uscita rispettivamente dae Torino. ..."I prezzi delle azionimercato non riflettono la sostenibilità dell'aumento degli utili/ROE a ... All'Euronext Growthfocus su Lemon Sistemi , dopo il balzo messo a segno nel giorno del ...È uno dei nomi usciti per la Fiorentina nell'ottica di andare a rinforzare la fascia destra della difesa, con la sua duttilità può garantire però copertura anche ...Definita la cessione di Mazzocchi al Napoli (contratto firmato: domani mattina visite mediche, 3 milioni di euro nelle casse societarie), la Salernitana proverà a ...