Il Milan cambia musica | chi è Jhon Duran | l’attaccante colombiano proposto al club

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilcontinua la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Stefano Pioli e due trattative si preannunciano sempre più in salita: il riferimento è al 27enne Serhou Guirassy dello Stoccarda e al 23enne Jonathan David. Nel primo caso il problema principale è rappresentato dalla concorrenza agguerrita, nel secondo dalle richieste economiche del Lille considerate eccessive dalrossonero. Il nome nuovo per il reparto avanzato è quello di, attaccanteattualmente all’Aston Villa. Il 20enne è statoalrossonero ed è un profilo interessante valutato dai dirigenti del. Un ostacolo, però, rischia di condizionare la trattativa: il classe 2003 è extracomunitario e ildovrebbe prima far ...

L'inserimento delperòle carte in tavola e complica i piani della Fiorentina. Come detto, saranno importanti gli sviluppi dei primi contatti avviati dai rossoneri, per definire la ...La vita di Will Hunting, ragazzo prodigio ma alquanto ribelle,quando conosce lo psicologo ... SPORT Su Canale 5 alle 20.50 va in scena- Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di ...Il calciomercato entra nel vivo con la sessione di gennaio: ecco tutte le ultime news sulle mosse delle squadre di Serie A ...È uno dei nomi usciti per la Fiorentina nell'ottica di andare a rinforzare la fascia destra della difesa, con la sua duttilità può garantire però copertura anche ...