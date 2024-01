Il Mattino | “Politano senza rinnovo può partire a gennaio”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ancheattende ildi contratto Matteo, oltre a Zielinski, è un altro calciatore del Napoli che è in attesa deldi contratto. L’esterno azzurro, tra i pochi a salvarsi nella prima metà della stagione in corso, attende un accordo con la società dalla scorsa estate. Così come quanto avvenuto per il centrocampista polacco, al calciatore non mancano le offerte. Troppo ghiotta l’occasione di accaparrarsi il suo cartellino per una cifra bassa o se dovesse andare a scadenza addirittura a zero. Il contratto è ancora abbastanza lungo e ci sarebbe il tempo per poter imbastire una trattativa. Rispetto a Zielinski infatti ci sarebbe ancora un margine sufficientemente ragionevole per trovare una soluzione. Il contratto scadrà nel 2025, ma sembra che il suo procuratore stia spingendo per arrivare ...