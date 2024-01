Il fisioterapista di Arthur contro la Juve | «Si giocava solo in difesa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le parole di Adrian Martinez Castro,di, sull’impatto del centrocampista alla Fiorentina Adrian Martinez Castro,di, ha parlato al Corriere dello Sport delle differenze tra Fiorentina e. PAROLE – «Fin da subito è stato una figura fondamentale, specie per il rapporto di fiducia che si è instaurato.aveva bisogno di due cose dopo le ultime esperienze, ovvero minuti e fiducia. Con lui gioca in un modo certamente migliore rispetto a quello di una squadra che gioca sempre in. Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno mai dato continuità, ma con Italiano niente di tutto questo».