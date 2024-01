Il documentario “Nomade che non sono altro” arriva su Rai 2

Arriva su Rai 2 ilche non sono altro'. Originariamente prevista su Rai 3, l'opera, realizzata da Rai Documentari, sarà trasmessa venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 23.15 su Rai 2 e RaiPlay e intende ...ROMA - Arriva su Rai 2 ilche non sono altro". Originariamente prevista su Rai 3, l'opera, realizzata da Rai Documentari, sarà trasmessa venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 23.15 su Rai 2 e RaiPlay e intende ...“Bisogna mobilitarsi subito per proteggere il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, condannato ingiustamente a sei mesi di carcere in Bangladesh”. Lo dichiara l’onorevole Enzo Amendola (Pd). “Con ...Arriva su Rai 2 il documentario “Nomade che non sono altro”. Originariamente prevista su Rai 3, l’opera, realizzata da Rai Documentari, sarà trasmessa venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 23.15 su Rai 2 e ...