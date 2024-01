Il capodanno scoppiettante di Un posto al sole

(Di martedì 2 gennaio 2024) Puntataquella dia Upas. Come in tutte le case degli italiani ci si dedica al cenone di San Silvestro, in famiglia o con gli amici. I protagonisti assoluti dell’ultimo dell’anno a Palazzo Palladini sono i parenti di Mariella. A sorpresa tutti a cena a casa di Guido. Anche Espedito, il capo della famiglia patriarcale, che controlla come un padre padrone tutti i suoi figli. Ma mentre Castrese continua a nascondere la sua omosessualità al papà omofobo, Speranza decide di venire allo scoperto e rivelare finalmente che la storia con Samuel è finita. Ne nasce un siparietto divertentissimo, dove tutti gli altarini finalmente vengono alla luce. Del resto a chi vanno bene le cene di Natale in famiglia? C’è sempre la zia pettegola che chiede alla nipote quando si fidanza, mentre la cuginetta si vanta del suo fidanzatino. Familiari che ...

bolzano. La pioggia non ce l'ha fatta a rovinare ildei bolzanini. In piazza Vittoria - come fa sapere il Comune - ci sono state, tra vai e ...è soddisfatto 'un eventononostante ...Oltre al Tridi Genova, piazze gremite anche negli altri capoluoghi di provincia. A ..."e molto gradito - l'attore comico Fabrizio Casalino che ha regalato al pubblico un inizio...A Palazzo Palladini si festeggia l'ultimo dell'anno. Ma alcune rivelazioni durante la cena del veglione gettano Mariella, Guido e i loro convitati nel caos ...Città illuminata da fuochi d’artificio e petardi. Andriollo: «L’ordinanza così non ha alcun senso. In piazza fino a 2mila persone». C’è chi ha protestato per i controlli ai 4 varchi d’entrata e perché ...