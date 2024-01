Il Capodanno col botto di Pozzolo e Delmastro | sui social i meme sul «deputato pistolero» di FdI

Leggi su open.online

(Di martedì 2 gennaio 2024) Persino l’hashtag #è entrato in tendenza su X. D’altronde la vicenda ha tutti gli ingredienti, seppur drammatici e surreali, per essere trasformata in un. La rassegna che segue non rende però giustizia all’eccesso di ironia che ha travolto idopo il colpo partito dalla pistola deldi Fratelli d’Italia Emanuelealla festa didi Andreaa Rosazza. Perfino Libero questa mattina è andato all’attacco: «C’è un pistola anche in FdI», è il titolo di apertura del quotidiano. Nel frattempo, l’indagine sulla dinamica dei fatti è ancora in corso; l’episodio non ha avuto gravi conseguenze per la vittima, un 31enne genero di un agente della scorta del sottosegretario, che se la caverà in una decina ...