Il 2024 degli Stray Kids | un tour mondiale e nuovi album

(Di martedì 2 gennaio 2024) Con un video pubblicato su YouTube l’1 gennaio glihanno augurato ai loro fan un buonnel miglior modo possibile. Intitolato STEP OUT, il video di quasi 5 minuti riassume il 2023 del gruppo K-pop annunciando anche cosa c’è da aspettarsi dall’anno che verrà. E va detto che sarà un anno decisamente ricco per gli. Nel 2023 – riassume il video – sono usciti due, che hanno fatto guadagnare alla band la vetta della Billboard 200 (5 STAR e Rock STAR, per l’esattezza). Glisono inoltre il primo gruppo K-pop della quarta generazione a debuttare nella Billboard Hot 100. Il 2023 ha visto poi il terzo fanmeeting (presso la KSPO Dome) e un concerto speciale a Seoul. Il video continua poi elencando ...