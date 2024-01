‘Icardi di nuovo all’Inter’ | la rivelazione di Alessi di Novella 2000!

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il nome di Mauro Icardi, oggi al Galatasaray, è ripiombato in orbita Inter. A rivelarlo a ‘La Vita in Diretta‘ su Rai 1, Roberto, direttore di2000. Il giornalista, esperto di gossip e spettacolo, si è espresso così parlando della moglie e procuratrice Wanda Nara. SCOOP ? Roberto, direttore di2000, ha lanciato una bomba di mercato su Mauro Icardi. A detta sua l’argentino potrebbe ritornare all’Inter: «Wanda Nara è ancora il procuratore del marito, Mauro Icardi. Oltre tutto non è detto, e qui ho un piccolo scoop, perché a Milano si dice che lui potrebbe ritornare a giocare nell’Inter. Inoltre la sua prima casa è a Milano». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...