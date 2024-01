I trend del 2024 | color pesca | lavoro da casa | IA | show food e tanto ambientalismo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Finito (già) il tempo dei bilanci di fine anno, ora è tempo di oroscopo, se non personale, di sicuro globale. E così, su media autorevoli, canali social, nelle mail, nel nostro spam e su WhatsApp a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Bastano delle Nike e dei calzini bianchi a Timothée Chalamet per cambiare il mondo. O meglio, per riavvolgere il tempo di qualche anno. Ma partiamo ... (gqitalia)

Trascorso il Natale, è cominciato un nuovo, attesissimo, conto alla rovescia. Non per Capodanno, bensì per i saldi , che prenderanno ufficialmente il ... (iodonna)

Queste tre caratteristiche garantiscono una riduzioneTCO fino al 50% '. ' Parlando difuturi, invece, segnalo che recentemente abbiamo presentato la prima linea guida in assoluto dedicata ...In Ospedale a Sassuolo il primo vagitonuovo anno é stato quello della piccola Beatrice, 3.6 chili, nata alle ore 13.08 da mamma Clelia ... numero che conferma ildegli ultimi anni che ha ...Cosa mangeremo, come ci vestiremo, cosa leggeremo e cosa voteremo: ecco quali sono le tendenze per il nuovo anno. Ci aspettano dodici mesi piuttosto dinamici ..."Siamo molto soddisfatti e il prossimo anno saremo di nuovo ad Arezzo". Parola di Gunther Tarneller, gran cerimoniere del Villaggio Tirolese, che nell’ultimo giorno in Piazza Grande, già prenota l’edi ...