I principali eventi internazionali del 2023

(Di martedì 2 gennaio 2024) Con il 2024 alle porte, è forse utile dare uno sguardo aiche hanno caratterizzato l’anno che si sta chiudendo. 10 marzo – Arabia Saudita e Iran si sono accordati per ripristinare le relazioni diplomatiche attraverso la mediazione di Pechino. 17 marzo – La Corte penale internazionale ha spiccato un mandato d’arresto ai danni del presidente russo, Vladimir Putin. Sebbene Mosca non riconosca la Corte penale internazionale, si è trattato della prima volta che il leader di un Paese, che è membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, subisce questa sorte. 30 marzo – Donald Trump è stato incriminato su input della procura distrettuale di Manhattan, diventando così il primo ex presidente americano a doversi difendere da accuse penali. Altre tre incriminazioni sono piovute sul suo capo nei mesi ...