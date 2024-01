I ministri e i social | Valditara vola su Instagram

... SNA, della Presidenza del Consiglio dei, insegnando Bilancio pubblico, Programmazione strategica e Analisi della Spesa. Suiil prof. Degni quindi non nasconde affatto le sue simpatie ...... nei Paesi liberali, lasciano le istituzioni deputati ecolti in flagranza con titoli di ...alla festa di Capodanno in presenza di deputati e di membri del governo" Lo scrive sui...Giuseppe Valditara vola su Instagram, Gennaro Sangiuliano al top su Facebook. Il governo, sui social, è rappresentato in particolare dal ministro dell'Istruzione e dal ministro della Cultura, in evide ...La manovra è legge. Via libera dell'Aula della Camera alla legge di Bilancio. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il voto conferma l'impalcatura del ...