I mini pancreas creati in laboratorio per trovare nuove strategie contro il cancro

... uno dei simboli dello sport italiano, è invece morto a 58 anni per un tumore alcontro ... Oggi, invece, le news sulle- celebrities arrivano all'attenzione di tutti e ci danno l'......di perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale e Day - Surgery e Chirurgia Laparoscopica e- ... per esempio, splenectomie, isterectomie, resezioni della coda del). A partire dal 1990, poi, ...Pancreas in miniatura coltivati in laboratorio hanno permesso di testare oltre 6.000 farmaci accelerando la ricerca di nuove terapie anti-cancro (ANSA) ...Eleonora Giorgi ha un tumore al pancreas. È lei stessa a rivelarlo a Pomeriggio Cinque, spiegando anche le ragioni per le quali abbia voluto rendere pubblica la sua malattia: «La mia famiglia, a parte ...