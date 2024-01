I due fronti di Netanyahu | tra Hamas e la clausola di ragionevolezza

Leggi su linkiesta

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’inizio del 2024 non ha fatto registrare pause sullo scacchiere israelo-palestinese e l’impegno nella creazione di campi di accoglienza fa intuire che l’emergenza è lontana dalla fine. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha collaborato con la Mezzaluna Rossa egiziana per installare la prima struttura organizzata a Khan Younis per gli sfollati di Gaza in fuga dai bombardamenti israeliani. C’è posto per 300 famiglie che potranno contare su ambulanze, staff medici e logistica di soccorso della Palestine Red Crescent Society. Ma già si ipotizza che il campo si allargherà fino a ospitare un migliaio di tende. Non restituisce il senso della normalità nemmeno il discorso del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, che ha annunciato il probabile ritorno a casa delle comunità di coloni a nord della Striscia di Gaza. Si tratta di famiglie che vivevano nel raggio di 5-7 chilometri dal confine ...