I concerti da non perdere nel 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le sette date di Vasco Rossi a Milano, i quattro appuntamenti dei Coldplay a Roma, Zucchero a Londra, James Blunt a Parigi... Cartellone ragionato dei migliori eventi dal vivo, in Italia e all’estero, fino alla prossima estate. C’è moltissima musica nella vita degli italiani e moltissimo tempo dedicato all’ascolto: in media ciascuno di noi ogni settimana si concede ventuno ore di canzoni e canzonette. Per lo più in streaming. Sono dati senza precedenti quelli forniti nei giorni scorsi dalla International Federation of Phonographic Industry, che a prescindere dalla qualità spesso pessima dei brani prodotti nell’ultimo decennio, rappresentano la fotografia di un consumo, magari veloce e compulsivo, ma comunque quotidiano e in progressivo aumento. Si ascolta cliccando e poi si clicca un’altra volta per acquistare i biglietti deisempre ...